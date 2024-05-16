يسرا تغيب عن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تغيب النجمة يسرا عن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم الـ 84، وذلك بسبب حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، داعية الله للزعيم عادل إمام بالصحة والسعادة بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت ظهرت النجمة يسرا في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 وذلك بصحبة رائد الأعمال عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ونجم بودكاست المتحدة "من أول الصفر"، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري والإعلامية رأيا أبي راشد من حفل مهرجان كان السينمائي.

ويشارك في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، فيلم شرق 12 للعرض والذي يعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024.

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم كل من، منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع والفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي.

وتشارك النجمة يسرا فى فيلم “شقو” الذي يعرض حاليًا فى السينمات وحقق نجاحًا باهرًا.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



يشار الى أن فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

من ناحية أخري، ينتظر الفنان عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد ولاد رزق الجزء الثالث فى السينمات الذي يشاركه البطولة أحمد عز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

قصة أولاد رزق الجزء الثالث

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، حول بعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال أولاد رزق الجزء الثالث

يشار إلى أن فيلم ولاد رزق بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.