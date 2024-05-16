بالصور- شيرين رضا بإطلالة راقية بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية شيرين رضا، بإطلالة رائعة باللون الأسود في أحدث ظهور لها، خطفت فيها الأنظار.

وشاركت شيرين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق جاء بقصة ضيقة تعانق الجسد، مع قصة منفوشة عند الكتفين. وتميز الفستان بقصة معتدلة الطول، وبفتحة عند الصدر. وجاء الفستان بقماش متداخل بين الساتان والشيفون، مع أكمام من الشيفون الأسود على شكل قفّازات.

ومن الناحية الجمالية، اختارت شيرين مكياجا ناعما أبرز ملامحها الجميلة، وارتكز على ألوان ترابية ناعمة، واختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مجعدة.

وأكملت شيرين إطلالتها بحقيبة ذهبية، وتزينت بمجوهرات ثمينة من قلادة أنيقة تتميز بحجر أخضر كبير، وأقراط من اللون نفسه.



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