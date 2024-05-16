رامي صبري لـ أصالة: "القيمة اللي بنفتخر بيها".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المطرب رامي صبري، رسالة للمطربة أصالة نصري احتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 15 مايو من كل عام.

ونشر رامي، مقطع فيديو له مع أصالة من حفل جمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأخت والصديقة الغالية عليا أصالة.. كل سنة وأنت في نجاح".

وأضاف: "كل سنة وأنت المطربة والفنانة والقيمة الكبيرة اللي بنفتخر بيها في عالمنا العربي.. كل سنة وأنت طيبة حبيبتي وعيد سعيد عليكي".

وردت أصالة على رسالته، قائلة: "يا روحي يا أخي شو بحب قلبك ومحبتك وأخلاقك يا شهم وخلوق وموهوب يا راموتي يا غالي".

يذكر أن، أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، ولدت في عائلة فنية حيث اكتشفها والدها مصطفى نصري والذي كان ملحنا مشهورا، وبدأت الغناء وعمرها سبع سنوات من خلال تقديم أغاني والدها وبعدها في قصص عالمية (قصص الشعوب).

وذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور ألبومها "لو تعرفوا" عام 1993 والذي غنت فيه لكبار الملحنين المصريين.

وأبدعت أصالة في ألبوماتها حيث قدمت الكثير من الألبومات الجميلة و الاغنيات الراقية و هي سواها قلبي عام 2007 وحياتي 2006 و عادي 2005.

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