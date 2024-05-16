فنان شاب يضع محمد إمام في ورطة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن صناع فيلم “شمس الزناتي” انتهوا تقريباً من اختيار فريق العمل الذي سيشارك الفنان محمد إمام البطولة والبدء فعلياً خلال الفترة الحالية في التحضير للفيلم لبدء التصوير في وقت قريب، إلا أن إمام وصناع العمل فوجئوا باعتذار الفنان الشاب طه الدسوقي عن عدم المشاركة في الفيلم، مبرراً ذلك بأنه مرتبط بتصوير فيلم جديد مع زميله الفنان الشاب عصام عمر.

وكان قد وقع الاختيار على طه الدسوقي لتقديم شخصية سلامة الطفشان في فترة شبابه، وهي الشخصية التي قدمها الفنان الراحل محمود الجندي في فيلم “شمس الزناتي” الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمأخوذ عن الرواية اليابانية “الساموراي السبعة” والتي قدمت بأكثر من نسخة في هوليوود تحت مسمى “العظماء السبعة”.

وبدأ صناع العمل في البحث عن بديل لطه الدسوقي لتقديم الدور، حتى يتسنى بدء التصوير في الموعد المحدد له.

يُذكر أنه عُرض لطه دسوقي مؤخرًا مسلسل “حالة خاصة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة غادة عادل وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وشارك فيه هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، منة المصري وغيرهم.