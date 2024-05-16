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الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل بقناة الحياة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان عمر الشناوي حفيد النجم الكبير كمال الشناوي

ويكشف "عمر" أسرار خاصة عن مسيرته الفنية وآخر أعماله مسلسل " الحشاشين" وكواليس مشاركته في هذا العمل الضخم ، وكواليس خاصة عن العمل، والإصابات التي تعرض لها

كما يتحدث عن الأزمة التي تعرض لها في بدايته الفنية حيث تم الربط بينه وبين جده الفنان الكبير كمال الشناوي
يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل على قناة الحياة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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