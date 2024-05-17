خاص وبالفيديو- سيرج أسمر: "هذه الفكرة يأخذها عني الناس"

ميرنا وليد - بيروت - إلتقى موقع الخليج 365 بالإعلامي سيرج أسمر، الذي رد على بعض الأسئلة التي طرحناها عليه، فتحدث عن مسيرته بالإعلام، وكيف يرى النقد من منظاره.



تجدر الإشارة إلى أن سيرج يقدم برنامج Next على شاشة OTV، ويحقق البرنامج نجاحاً ملحوظاً، ويستضيف البرنامج عدداً كبيراً من الوجوه الفنية والإعلامية.

وكان قد إحتفل الإعلامي سيرج أسمر، بعيد ميلاده في أحد الملاهي الليلية، في منطقة الحازمية في بيروت.

حضر الحفل عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والأصدقاء المقربين.

تتابعون تفاصيل اللقاء الخاص مع الإعلامي سيرج أسمر في الفيديو المرفق: