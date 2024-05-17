صديق جلال الزكي لـ"الخليج 365": "عامل حادثة كبيرة وحالته خطيرة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان ومدير التصوير جلال الزكي، صباح اليوم الجمعة، لحادث سير بسيارته إثر انقلاب سيارته بطريق الواحات في أكتوبر ونقل إلى المستشفى.



وتواصل موقع "الخليج 365" مع جلال الزكي، ولكن رد على هاتفه أحد أصدقائه، كاشفا حالته الصحية: "جلال عامل حادثة كبيرة وحالته خطيرة جدا".

وأضاف صديق جلال الزكي: "احنا دلوقتي في مستشفى دار الفؤاد ومفيش رعاية مركزة، والحالة في وضع خطر".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص.

وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبيَّن العثور على الفنان جلال الزكي، مصابًا بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.