تفاصيل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الخميس افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، وعدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة هبة عبدالغني، والفنانة نورهان، والفنان محمد علي رزق، والفنان ياسر عزت، والفنان محمد يوسف "أوزو"، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة عايدة فهمي والسينارست محمد عز الدين والفنانة مروة عيد والفنانة يسرا كرم.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وفقرة فنية لمجموعة سيدات تاراتاتا، كما قدمت الحفل الإعلامية والفنانة سالي سعيد، وتم التعريف بالمهرجان وتفاصيل دورته الثانية التي تحمل اسم الفنانة عايدة عبد العزيز.

في البداية رحبت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة ومؤسسة المهرجان، بالحضور وتحدثت عن تفاصيل الدورة الثانية.

وشهدت مراسم التكريم حضور الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين مديرا المهرجان، وتم توزيع دروع التكريم لمكرمات الدورة الأولى إلى جانب مكرمي الدورة الثانية نظرا للظروف التي تسببت في إلغاء حفل ختام المهرجان.

شهد الحفل تكريم اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال التي حملت الدورة الأولى اسمها وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، وتم تكريم الفنانة شويكار وتسلمت الدرع الفنانة إلهام شاهين، وتم تكريم د. هدى وصفي، ود.نجاة علي، والمخرجة عفت يحيى، واسم المخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين.

أما عن مكرمي الدورة الثانية فتم إهدائها لاسم الفنانة عايدة عبد العزيز وتسلم تكريمها ابنها شريف أحمد عبد الحليم، كما كرم المهرجان الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، واسم الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار الكاتبة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، واسم الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبد السلام، وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة نجلاء يونس، والكاتب والشاعر الراحل د.محمود نسيم وتسلم عنه المخرج عمرو قابيل.

تشهد الدورة الثانية مشاركة 15 عرضا مسرحيا من 7 دول، قامت باختيارهم لجنة المشاهدة من بين 62 عرضا تقدموا للمشاركة، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة د.مايسة زكي والمخرج د.محمود أبودومة ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين.