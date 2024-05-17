ناقد فني: إسهامات عادل إمام في التمثيل تضاهي أم كلثوم بالغناء

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الفني محمد مسعود، إنّ الفنان عادل في عقل وقلب ووجدان كل مصري، وهو موجود في كل بيت مصري بإيفيه من مسرحية أو موقف من فيلم أو مشهد من مسلسل.

عادل إمام حقق ما لم يحققه أحد من أبناء جيله

وأضاف مسعود خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن عادل إمام حقق ما لم يحققه أحد من أبناء جيله على مرّ العصور، وهو حالة فنية غير مسبوقة في تاريخ الفن المصري.

وتابع: «إسهامات عادل إمام في الفن والتمثيل تضاهي إسهامات ام كلثوم في الغناء، فهو رأس حربة قوة مصر الناعمة، ومن حقنا أن نفخر بعادل إمام والفن المصري ونقول له كل سنة وهو طيب».

عادل إمام استطاع أن يستحوذ على عين وقلب المشاهدين

واصل: «الله وضع في عادل إمام قبولا كبيرا، مجرد رؤيته تجعلنا نضحك وهو يتمتع بذكاء شديد ويتطلع إلى المستقبل ويحاول أن يستكشفه، واستطاع أن يستحوذ على عين وقلب المشاهدين في عصر شهد تألق كبار النجوم مثل فؤاد المهندس ومحمد عوض وذلك على مستوى المسرح، واحمد زكي وفريد شوقي ونور الشريف في السينما، وإلى هذا اليوم مازال يتمتع ببريقه رغم أنه ابتعد عن السينما منذ 14 سنة».

ويحتفل اليوم زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، وسط تحضيرات من مختلف الدول بهذه اليوم حيث سيتم عرض فيلم زهايمر فى دور العرض السينمائى فى مصر ودول الخليج بمناسبة عيد ميلاده .

يعد عادل إمام أحد أبرز عمالقة السينما المصرية، الذي استطاع بلمساته الفنية ترك بصمة خالدة في عالم الفن تنتقل عبر الأجيال وتُدرس في الجامعات والمعاهد الفنية ، فأدوراه الكوميدية الممزوجة برسائل سياسية خفية لم ولن تنسى على مر العصور.

ولد عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بشهر مايو من عام 1940 ، حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ، ومن خلالها عمل في المسرح والسينما، وكانت مسرحية أنا وهو وهي أول مسرحية يشارك بها أمام الراحل فؤاد المهندس عام(1963).

وعمل الزعيم خلال حياته الفنية أمام عملاقة الشاشات من الفنانين والفنانات ، ولكن أذيع أن هناك فنانة كان يتمنى الزعيم أن يقف أمامها في أحد الادوار.

وعند حديث الناقد الفني رامي متولي خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد عن مسيرة عادل إمام الحافلة أشار إلى أنه تمنى في العمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث أنهما رغم تلك السنوات لم يجمعهما القدر للعمل سويًا ، ولكن سهرة تلفزيونية واحدة هي التي تمكنت من جمعهما.

وُلِد عادل إمام لأسرة فقيرة في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، والده هو محمد إمام، كان متديناً يعمل في الشرطة، وتوفي عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر.

لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتاه إيمان ومنى، كما أن الفنان مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

و درس في مدرسة الحلمية، ثم انتقل لمدرسة بنباقدان الثانوية، ثم المدرسة الثانوية المرقصية بالإسكندرية، بعد إنهائه مرحلة المدرسة؛ التحق عادل إمام بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، ومن زملاء دفعته الممثل صلاح السعدني ورئيس وزراء سورية السابق محمود الزعبي.

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما لديه ثمانية أحفاد، ثلاثة منهم أبناء لرامي، وهم: عادل وعز الدين ورُقية، وثلاثة بنات من سارة، وهم: هالة وكاميليا وأمينة، وابنتان لمحمد، وهما: خديجة وقسمت.