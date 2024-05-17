حلا شيحة عن عادل إمام: "عشت طفولتي لحد ما كبرت أنت نجمي المفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84 على طريقتها الخاصة.

ونشرت حلا، صورتين لها مع عادل إمام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلا هتكوني بنتي في (عريس من جهة أمنية) يلا أنا عاوزك معايا في الفيلم".

وتابعت: "روحت أقابل الزعيم في المسرح وأول كلمة قالها أول ما دخلت عنده.. حلا الوش الفريش القمر، واستقبلني بكل حب وكنت بنته فعلا وعشت أجمل أيامي الفنية قدام الزعيم عادل إمام وكان فعلا من أجمل الأفلام".

واستكملت حلا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، عشت طفولتي لحد ما كبرت أنت نجمي المفضل على الإطلاق".

وأضافت: "وحشتنا ووحشتنا طلتك وضحكتك المميزة كلنا بنحبك وأنت دايما معانا وأنت في قلوبنا كلنا بفنك، والضحك معاك لا ينتهي ولا يُنسى.. جوه كل واحد فينا بصمة خاصة منك جواه، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ، بحبك".

جدير بالذكر أن، عادل إمام يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ ٨٤، ويبتعد الزعيم عن التمثيل منذ فترة بعد أخر أعماله في التليفزيون "فلانتينو" والذي عُرض في 2020، أما أخر أعماله في السينما فكان فيلم "زهايمر" والذي عُرض عام 2010.

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