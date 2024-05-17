يسرا تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "خليت لينا ضهر جامد في السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت النجمة يسرا، على تهنئة "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو، وذلك أثناء تواجدها في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وقالت يسرا في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" على موقع انستجرام: "كل سنة وانت طيب وربنا يخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر، ياللي خليتنا لينا ضهر جامد قوي في السينما، وفي الفن في كل أنحاء العالم، واحشني بكلمك من كان عشان كده مش هقدر أجيلك، وعيد سعيد يا قمر يا حبي".

جدير بالذكر أن يسرا وعادل إمام كونا ثنائيا فنيا، وقدما عددا كبيرا من الأعمال السينمائية معا، بينها: الأفوكاتو، كراكون في الشارع، الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، أذكياء لكن أغبياء، ليلة شتاء دافئة، الإنس والجن، على باب الوزير، طيور الظلام، رسالة إلى الوالي.