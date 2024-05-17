حفل زفافها الليلة .. 10 معلومات عن الفنانة ريم سامي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة الشابة ريم سامي، مساء اليوم الجمعة، بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن ريم سامي في السطور التالية:
- شقيقة المخرج محمد سامي.
- والدتها هي النائبة البرلمانية صبورة السيد.
- من مواليد 10 يوليو 1990.
- خريجة الجامعة البريطانية بالقاهرة.
- يعد مسلسل "للحب فرصة أخيرة" أولى تجاربها الفنية عام 2018.
- انفصلت عن خطيبها رجل الأعمال محمد هيمن.
- أجرت عملية جراحية في ظهرها.
- احتفلت بعقد قرانها على محمد المغازي في مارس 2024.
- حصيلتها الفنية 10 أعمال فقط.
- شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "البرنس" ، ومسلسل "نسل الأغراب" و "ماما غنيمة" و "حدوتة منسية" و "ولد الغلابة".