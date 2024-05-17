أحمد عز يعود بمشاهدي ‘فرقة الموت’ إلى فترة الأربعينات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم المصري أحمد عز أن يأخذ عشاق الفن السابع في رحلة عبر الزمن خلال موسم الصيف من خلال أحدث أعماله السينمائية وهو بعنوان “فرقة الموت”.

وشوق عز متابعيه عبر حسابه على إنستغرام للعمل بنشره صورة من كواليس التصوير التي شارفت على الانتهاء، معلقا عليها بالقول “من تصوير فيلم فرقة الموت صيف 2024 إخراج أحمد علاء الديب، تأليف صلاح الجهيني”.

والفيلم يعيد النجم المصري ومن معه بالزمن إلى الوراء، حيث تدور أحداث العمل في فترة الأربعينات من القرن الماضي، إذ يخوض أحمد عز مجسدا دور ضابط يدعى “عمر” مواجهة مع الفنان آسر ياسين.

ففي إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط “عمر” الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويجمع الفيلم إلى جانب أحمد عز نخبة من النجوم بينهم آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، ومحمد عبدالعظيم.

ويواصل أحمد عز سلسلة الأفلام التي تعتمد في سيرورة أحداثها على العودة بالزمن إلى الوراء وهو نمط يقدمه عز للمرة الثالثة، حيث شارك في العام 2022 في فيلمي “كيرة والجن” و”الجريمة”.

وفي فيلم “كيرة والجن” دارت الأحداث خلال الاحتلال الإنكليزي لمصر، حيث رصد العمل حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي “كيرة” وعبدالقادر “الجن” ليشتركا في النضال ضد الاحتلال البريطاني.

والفيلم مأخوذ عن رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وهو من إخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، وهدى المفتي.

أما فيلم “الجريمة”، فالأحداث دارت في فترة السبعينات من القرن الماضي، حيث يستعيد “عادل” المصاب بمرض نفسي ذكرياته كاشفًا خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له.

و”الجريمة” فيلم أكشن من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق ومن بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، وسيد رجب.

ويعود أحمد عز من جديد ليخوض تجربة سينمائية جديدة في حقبة زمنية قديمة، ما يلهب حماس جمهوره للعمل، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمي “كيرة والجن” و”الجريمة”.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم خلال موسم أفلام الصيف وفقا لمنشور أحمد عز، لاسيما أن التصوير شارف على الانتهاء، وكان التصوير انطلق في أكتوبر/تشرين الأول، لكن توقف بسبب الانشغال بموسم رمضان الماضي، إلى جانب ارتباط عز بالجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق – القاضية”.

و”ولاد رزق – القاضية” سيصافح جمهور الفن السابع خلال موسم أفلام الصيف أيضا، حيث يستعد أحمد عز لدخول المنافسة الصيفية بأكثر من عمل.

ويحرص القائمون على الفيلم وأبطاله على الترويج له من خلال مختلف حساباتهم على المواقع الاجتماعية بمنشورات حماسية من بينها “ولاد رزق بقوا دوليين…وراجعيين يدوا القاضية”.. “عودة أسود الأرض”.

ويأتي الجزء الجديد الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى استثمارا لما حققه الجزأين الأولين من نجاح، فحسب ما ورد في موقع “اليوم السابع”، فإن فيلم “ولاد رزق 2” يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق أكثر من 100 مليون جنيه عند عرضه.

وفي هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على “ولاد رزق”، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشارك في هذا الجزء إلى جانب أحمد عز كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أسماء جلال، وإياد نصار، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.