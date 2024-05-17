الصورة الأولى من تجهيزات حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لاستعدادات الفنانة ريم سامي لحفل زفافها المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهرت "ريم" من غرفتها وهي بزي كاجوال ومن وراءها جملة: "العروسة ريم".

واحتفلت "ريم" بخطوبتها على "محمد المغازي" الذي أقيم في يناير الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء المقربين.

فيما أقيم حفل عقد قران ريم سامي ومحمد المغازي في مارس الماضي 2024 بحضور أهالي العروسين، وذلك بمنزل والد العروس عبدالعزيز سامي.

وكانت ريم سامي، قد انفصلت عن خطيبها الأول رجل الأعمال طارق هيمن بعد عام من الاحتفال بخطوبتها في حفل كبير أقيم بليلتين في الساحل الشمالي.

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وإخراج محمد سامي.

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