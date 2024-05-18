هكذا احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد “الزعيم” عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، الذي يوافق يوم 17 أيار (مايو) من كل عام، متمنين له مزيدًا من السعادة في حياته المقبلة.

هنأت الفنانة لبلبة عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، قائلة: “كل سنة وأنت طيب، ودايمًا مبسوط وبتضحك زي ما أنت أسعدت الملايين اللي بيعشقوا فنك، أجمل أيام حياتي لما كنا بنشتغل مع بعض وأجمل أفلامي كانت وأنا معاك اشتغلت معاك أجمل أدواري، ومش ممكن أنسى الأيام الحلوة والكواليس الجميلة المنظمة زي ما أنت دايما منظم”.

وأضافت لبلبة: “كنا بنفكر مع بعض ونأكل مع بعض، قد إيه بتعشق فنك، وبتحب جمهورك وبتحس بسعادة وأنت بتديهم سعادة وبتضحكهم، أنت أهم إنسان في حياتي، ومقدرش أتصور حياتي من غيرك، يارب يخليك لينا يا عدولة يا زعيمنا يا حبيبنا، ويخليك للملايين اللي بيعشقوا فنك”.

ونشر الفنان محمد إمام صورة له مع والده في طفولته وعلق عليها قائلاً: أهم فنان في التاريخ.

وحرصت الفنانة شريهان، على تهنئته، مؤكدة أن رحلته الفنية تعد درسًا في العطاء والالتزام والاحترام، وكتبت: “دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، وكل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر”.

وأضافت: “شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مُشرف نتعلم منه ونتشرف به.. تاريخك ورحلة عطائك لا تزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع.. رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف.. كل سنة وعادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير”.

واختتمت شريهان رسالتها: كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار وبألف خير.. كُنت ولا تزال وستظل ‫المواطن‬ ‫والإنسان‬ ‫والفنان‬ ‫والمبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به”.

ونشرت ليلى علوي صورة لها مع تمثال عادل إمام، وعلقت عليها قائلة: “الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيرة قدر من خلال فنه في السينما والمسرح والتليفزيون إنه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر، في كل دول العالم ومش الوطن العربي بس وأهم نجوم القرن”.

والفنانة عايدة رياض تذكرت مشهدها معه من فيلم اللعب مع الكبار إذ كتبت: آه مهو خلاص ما انت كلت وشربت وحضنت وبوست، زعيمنا الغالي كل سنة وأنت طيب وبخير وبالصحة والسلامة طبعا أهم حاجة وعقبال يا رب سنين كتير، سعيدة كتير إن كان في عمل يجمعنا والحمدلله فعلا إن العمل دا محفوظ في ذاكرة كل الناس وبعتبر نفسي محظوظة جدا جدا إني اشتغلت مع أسطورة بحجم الزعيم”.

وقال الفنان تامر هجرس: “كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عادل إمام يا حبيبنا، مفيش زيك، أنت هرم في السينما المصرية وبتمنى لك كل السعادة في كل يوم في حياتك، وحشتنا”.

بينما قال الفنان محمد علي رزق: “كل سنة وأنت طيب ربنا يخليك لينا، اعتزالك على قد ما هو مريحك، ولكن مزعلنا، بس إحنا هنفضل نعيش بأعمالك لأنها هتفضل عايشة العمر كله”.

كما أعرب الفنان أحمد التهامي عن سعادته لتعاونه مع الفنان عادل إمام في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، قائلًا: “النهاردة عيد ميلاد قيمة وقامة كبيرة، على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني، هو الأستاذ عادل إمام، عايز أقول حاجة الواحد لما بيجيله دور بيكون فرحان بيه ولو الدور ده مع نجم هو بيحبه بيكون فرحان بالدور أوي، إنما الشغل مع الأستاذ عادل إمام بيكون في قمة السعادة، وإحساس مختلف إنك تقف قدام عادل إمام”.

وواصل: أنا عايز أشكر الفنان عادل إمام، إنه تبناني فنيًا وقدمني لحضراتكم، بقوله كل سنة وحضرتك طيب ربنا يخليك لينا ويبارك في صحتك كل سنة وأنت طيب يا بوب”.