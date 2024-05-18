بعد أزمتها مع “روتانا”.. شروط خاصة لحضور حفل شيرين في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم اشتعال الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” خلال اليومين الماضيين وتبادل التصريحات بين محامي الفنانة المصرية ومسؤولي الشركة، إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً في مسيرة الفنانة الغنائية بحيث إنها تستعد لإحياء حفل جديد في دبي في 21 حزيران (يونيو) المقبل، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، والمقرر أن تقدّم خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور بحماسة.

وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل عن شرطين فقط لحضوره، وهما عدم السماح بالحضور لمن هم دون العامين، والخروج من مكان الحفل ثم الدخول إليه مجدداً.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إثارتها الجدل من جديد، حول العلاقة بينها وبين شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت، ما دفع الشركة لإصدار بيان تكذّب فيه تصريحات شيرين ليكذّب محامي الفنانة بيان الشركة ويؤكد أن موكلته من حقها إصدار أي أغانٍ لأن علاقتها بالشركة انقطعت بحكم صادر عن المحكمة.

وفي جانب آخر، سوف تحيي شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً في إسطنبول بتركيا في آب (أغسطس) المقبل، حيث نشرت الهيئة المنظّمة للحفل عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام” بوستر الحفل، مع التعليق: “انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة إسطنبول يوم 3 أغسطس صيف 2024”.