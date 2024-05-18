إلهام شاهين مكرّمة في “مهرجان إيزيس لمسرح المرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال افتتاح الدورة الثانية من “مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة” على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا، التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز وانطلقت فعالياتها مساء أمس (الجمعة) وتستمر حتى 22 أيار (مايو)، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، عن مجمل أعمالها التي قدمتها على خشبة المسرح، والتي وصلت إلى 29 عملاً مسرحياً.

وحضر الافتتاح عدد من الفنانين والمسرحيين والشخصيات العامة ومنهم صفاء الطوخي ومحمد علي رزق ونورهان شعيب وهبة عبد الغني، وياسر عزت وكريمة منصور، ومحمد يوسف أوزو، وعايدة فهمي، عزيز خيون وعواطف نعيم من العراق ود. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني وعضو مجلس أمناء المهرجان والإعلامية مشيرة موسى.

وقالت إلهام في كلمتها بحفل الافتتاح إنها تشرف بتولى الرئاسة الشرفية لهذا المهرجان، ولأنها متحيزة جدًا للمرأة وللمسرح، ووقعت في حب هذا المهرجان القائم عليه مجموعة من النساء المحاربات، موجهة الشكر للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان على دعمهم ومساندتهم للمهرجان لأنه يستحق.

وأضافت أن المسرح ثقافة كبيرة وهو أبو الفنون كلها وأهم الفنون، لذا تتباهى دائمًا بكونها من خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية، لأن المسرح علمها الفن وحب الفن واحترام المواعيد واحترام الكلمة، لأن المسرح في الأساس كلمة، موجهة الشكر لإدارة المهرجان التي تضم مجموعة من النساء المحاربات، لإصرارهن على استضافة مجموعة من العروض المتميزة من كل أنحاء العالم، وفعاليات عن فلسطين الحبيبة، مؤكدة أنها في قلوبنا جميعًا وأن المسرح دائمًا هو أقوى معبر عن المشاعر.

وكرمت إلهام شاهين وعبير لطفى ومديرتا المهرجان رشا عبد المنعم وعبير على حزين خلال حفل الافتتاح مكرمات الدورة الأولى والثانية حيث بدأت مراسم التكريم باسم الكاتبة فتحية العسال التي حملت الدورة الأولى للمهرجان اسمها، وتسلمت درع التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخى، كما تم تكريم اسم الفنانة شويكار وتسلمت عنها الفنانة إلهام شاهين، ود.هدى وصفى وتسلمت عنها درع التكريم الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم وأستاذة الإلقاء د.نجاة علي، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة المسرحية المستقلة، واسم الملحنة إيمان صلاح الدين وتسلم الدرع ابنها الفنان صلاح بجاتو، وتسلم درع تكريم الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز التي تحمل الدورة الثانية اسمها، ابنها شريف أحمد عبد الحليم.