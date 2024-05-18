تيسير فهمي .. رجال في حياة «الهاربة»

ياسر رشاد - القاهرة - تعود الفنانة تيسير فهمي، للأضواء مجددًا رغم اختفائها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، إذ تحتفل بعيد ميلادها ما جعلها تتصدر مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

تعد تيسير فهمي، واحدة من أبرز نجمات الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مزيجًا فنيًا مختلفًا في المسرح والسينما والتلفزيون، ومهما تغيب عن جمهورها تظل دائمًا خالدة في الوجدان بأعمالها المميزة وأدوارها المتنوعة .

تيسير فهمي

وتستعرض "الخليج 365" أسرارًا في حياة تيسير فهمي وسر اختفائها عن الساحة الفنية :.

رجال في حياة تيسير فهمي

تيسير فهمي، ممثلة مصرية، تزوجت مرتين، زوجها الأول سمير حجازي الذي توفى فى حادث سير، أما الزوج الثاني رجل الأعمال الدكتور أحمد أبو بكر مقيم فى أمريكا ويحمل الجنسية الأمريكية، تعرفت عليه بعد فترة من وفاة زوجها الأول وتبادلا الحب وبعدها قررا الزواج، وبعد فترة من زواجهما أسس شركة كبيرة للإنتاج وأنتج لها عددًا كبيرًا من أعمالها الفنية .

تيسير فهمي

تيسير فهمي

معاناة تيسير فهمي مع الفقد

عانت «تيسير» بسبب الفقد، إذ كان لديها شقيق فارق عالمنا منذ سنوات قليلة بعدما سقط مغشيًا عليه داخل دورة المياة، ونقل إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، ما جعل الفنانة حالة نفسية سيئة مدة طويلة بسبب علاقة الأخوة القوية التي كانت تربطهما .

تيسير فهمي

تيسير فهمي .. اكتشفها المخرج هنري بركات لـ «عشاق تحت العشرين»

تعد من الممثلات الموهوبات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم «عشاق تحت العشرين» بعدما اكتشفها المخرج الكبيرهنري بركات أثناء رحلة بحثه عن وجوه شابة تحت سن العشرين، وشكل ظهورها في العمل بمثابة انطلاقة قوية ومهمة في تاريخها التمثيلي، وبعدما أثبتت موهبتها رُشحت لأعمال فنية ضخمة ووقفت أمام عظماء السينما وأبرزهم:" الراحل أحمد زكي في فيلمي "العوامة 70" و"الليلة الموعودة"، ومسلسل "طيور بلا أجنحة"،، ومع الراحل الساحر محمود عبد العزيز .

شاركت «تيسير» في أعمال دينية كبيرة بسبب إجادتها للغة العربية، وكان لها ظهورها المميز في مسلسلات: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله" ومسلسل "الكعبة المشرفة"، وقدمت شخصية " ابنة ابليس " ببراعة وحققت بها شهرة كبيرة وقتها .

تيسير فهمي

حقيقة اعتزالها التمثيل

روج عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات عن اعتزال تيسير فهمي، التمثيل، والتي تداولت بسبب ابتعادها 11 عامًا عن الفن، ولكنها في آخر ظهور لها بمهرجان الأقصر، حسمت الأمر وردت على كل الأنباء التي تداولت بشكل كبير في السنوات الماضية، قائلة أنها لم تعتزل ولا نية لها في الإعتزال، مشيرة أنها لم تعمل في مهنة أخرى طوال فترة ابتعادها، وأن لا أحد من الوسط يسأل عنها ولا يطلبها للتمثيل ".

تيسير فهمي

أبرز أعمالها

تمتلك تيسير فهمي تاريخ فني كبير، وقدمت العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية ومسرحية، وأبرزها: "صيد الحيتان، يمين طلاق، دسوقي أفندي في المصيف، الشيطان يقدم حلا، السايس، الليلة الموعودة، العوامة 70،عشاق تحت العشرين، الصعود إلى الهاوية، غبي على الزيرو، التوت والنبوت، بفعل فاعل، خيال الظل، أماكن في القلب، بين القصرين، موعد مع الغائب، أبناء ولكن، رأفت الهجان، عنترة، العقاب، في حاجة غلط، الهاربة، مسلسل لا إله إلا الله ج4، البحث عن فرصة، لعبة الأيام، عصر الأئمة، ، ثلاثية الكهف والوهم والحب، رحلة العمر، الرجل المناسب… أحلام، صحوة ضمير، كلٌ في طريق، رزق بتاع الترمس، حضرات السادة العيال ".

تيسير فهمي