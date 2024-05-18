شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى ضيف شرف فيلم عصابة الماكس مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمدى المرغنى كضيف شرف في فيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى، المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى المقبل، من تأليف أمجد الشرقاوي ومن إخراج حسام سليمان، ويعد المرغنى رقم 6 في ضيوف الشرف، إذ يشارك أيضًا النجم أحمد السقا ومحمد ثروت كريم فهمى، هشام ماجد، حمو بيكا، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم.

ويواصل المرغنى التحضيرات والاستعدادت لاستئناف تصوير مسلسل للأذكياء فقط، ويشارك في بطولته كل من ريم سامى، كريم عفيفى، رنا رئيس، دعاء حكم، محمود البزاوى، وآخرون، إخراج محمد حماقى، تأليف محمد ناير.

وكانت آخر أعمال حمدى المرغنى في السينما فيلم أخى فوق الشجرة مع النجم رامز جلال، وشارك في بطولة الفيلم كل من نسرين طافش وتارا عماد وآخرون، إخراج محمود كريم.