إليسا وآدم يجتمعان بحفل غنائي هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة إليسا، لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان بصحبة المطرب آدم، وذلك يوم 22 يونيو المقبل، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب بعيد الأضحى المبارك بمختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل اغانيهم القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطربة إليسا

وكانت طرحت مؤخرا النجمة إليسا، ألبومها الجديد بعنوان "أنا سكتين" وهو مكون من 12 أغنية.

وهما : "أنا سكتين" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور توزيع أحمد إبراهيم،

"فرحانة معاك" كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors توزيع أحمد إبراهيم، "كله وهم" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، "العقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي.

و"شو كان بيمنعك" كلمات وألحان مروان خوري توزيع عمر صباغ، "النظرة الأولى" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي، "من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي، "نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

و"حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم، "حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، "خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

آخر أعمال المطرب آدم

وكان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "لما بحب"، كلمات سهام شعشاع، ألحان محمود عيد، توزيع: تويزع الكسندر ميسكان.

وتقول كلمات الأغنية : -

"لما بحب بصير غير الناس ببين عليي بمشي كأني خلقت من احساس من طين حنية لما بحب بحس بحس خيوط الشمس نزلو ع ايديي وبدق قلبي ع وتر اخلاص وبيضحكو عينيي لما بحب بينقلب حالي وبضحك كأنك قبالي وكل ما الهوى مر على بالي بترجع صور العاشت فيي لما إلك بشتاق بشتاق ضمك عالهدا ومن بعد كل فراق بشوفك انا بكل المدى بقوى معك ع كل حدا ما الحب حرية".