شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة: فرحانة بـ 2024 وانتظروا منى فيها أعمالا قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رنا سماحة ضيفة في برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وكشفت سماحة في هذا اللقاء عن سعادتها بأغانى الأطفال التي قدمتها والتي كان السبب فيها نجلها مالك وقالت إنها حققت نجاحًا مبهرًا لم تكن تتخيله، بالإضافة إلى أنها أشادت بعام 2024 وأعربت عن سعادتها بها وأنها تجهز أعمالاً قوية في هذا العام تتمنى أن تنال إعجاب جمهورها كما تحدثت عن حياتها كأم وتصرفاتها تجاه نجلها داخل المنزل.

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، قالت إنَّها تعتبر شواطئ البحر المتوسط هي المعنى الحقيقي للمصيف إذ إنها تفضل الرمال البيضاء، مواصلة: "أحب البحر جدًا، لكني أخاف منه وحتى الآن لا أجيد العوم".