للمرة الأولى.. مروان موسى وعزيز مرقة في حفل "عودة بطل عالم"

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان “عودة بطل عالم” يجتمع مغني الراب الشهير مروان موسى مع الفنان الأردني عزيز مرقة، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام في القاهرة.

يقام الحفل في 30 من مايو الجاري داخل أحد المتنزهات في مدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني عزيز مرقة من خلال “مجنناني”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها "

من أول يوم قابلتك فيه انا قلت أزاي هنكون مع بعض أنا و أنتي دايما , اه بس لو تبصي في عيني و يحلا الجو مهو طبعا راح يحلو و لسه في بالي اول مره شوفتك و انتي جايه لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي حاله و عايش فيها واخده القلب و العين و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم قولتي ايه ؟ طب اعمل ايه في الحب اللي خبط فيا وعايش فيه من وقت ما شوفتك قلبي قال بس لو ده اللي معاها بيحلى الجو ماهو طبعا راح يحلو طول ما انتي معايا اول مره شوفتك و انتي جايه لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي حاله و عايش فيها واخده القلب و العين و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني عينيك فيهم سحر و زي الموج شداني من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم قولتي ايه ؟



أغنية مروان موسى فولت عالي

وطرح مروان موسى حديثًا أغنية “فولت عالي”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "شوفت الفرق شوفت الفرق كده محروق كده محروق داخل الجون داخل الجون داخل الجون yeah داخل الجون داخل الجون Okay داخل الجون و ف ثانية بصوا عليا و قالوا ده ال Man جيت انفذلك جيت اشقلبها زي الأوزان شايل اوهام بعامل ال Man بس الواد طلع Fan زميلي تلفان احنا سنة كام فينك ياض مش لاقيك ف الخرايط انت مش نافع كاريرك ع البايظ عيل بيض بحميك لبن رايب جاي اديك بعليك دي نصايح تلاميذ تفاريح تفاداني سكوري ملايين ف فلوس و اغاني في موز و خوخ طب انا الفكهاني بيجيب ف سيرتي كتير و انا مالي جودة عالية فكرة واطية حته مافيا ستة صفر لبستك قاضية اصحى ياض ياه مش خالصة لا مش خالصة بينا".