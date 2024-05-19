شكرا لقرائتكم خبر عن الحب لا يعرف المستحيل.. قصة زواج صابرين من حبيبها الأول بعد 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة صابرين خلال حفل زفاف الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامي، بصحبة زوجها المنتج اللبناني عامر الصباح، ليكون الظهور الأول لهما بعد زواجهما الذى تم في شهر نوفمبر الماضي، حيث تزوجت صابرين من الصباح في أجواء عائلية دون الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام.

زواج صابرين من المنتج عامر الصباح له قصة ممتدة عبر السنوات، حيث إنهما تعرفا على بعضهما منذ 30 عامًا وتحديدًا عندما شاركت في فيلمين من إنتاجه وهما "أنا والعذاب وهواك" عام 1988، و"لست قاتلاً" عام 1989، ومن وقتها أصبح هناك تبادل بين صابرين والصباح وتطور إلى حب ولكن الأمور لم تكتمل بالزواج حيث سلك كل واحد طريقة وتزوج من آخر.



صابرين مع زوجها عامر الصباح والإعلامية بوسى شلبى

قصة الحب تعود بعد 30 سنة

بعد 30 سنة وتحديدًا بعد طلاق الفنانة صابرين من زوجها طارق صادق، علم عامر الصباح بالخبر، وعرض على صابرين الزواج فوافقت وتزوجا وأعلنا ذلك بظهورهما سويًا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، لتعود قصة الحب بينهما مرة أخرى، وتكون عنوان قصتهما الحب لا يعرف المستحيل فقد يتأخر ولكن في النهاية سيأتي.

زيحة صابرين من عامر الصباح هي الثالثة، حيث تزوجت صابرين للمرة الأولى، من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، وانفصل الثنائي بعد اعتزال صابرين وارتدائها الحجاب، ثم تزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال طارق صادق، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: يوسف وعلي وعمر، قبل انفصالهما العام قبل الماضي.



صابرين وزوجها من حفل زفاف الفنانة ريم سامى

آخر أعمال صابرين

وقدمت صابرين في رمضان الماضى مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.