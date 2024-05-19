بعد خصام 8 سنوات.. رسائل متبادلة بين هنا الزاهد وشيماء سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد خصام وقطيعة امتدت لحوالي 8 سنوات، تبادلت الفنانة هنا الزاهد والفنانة شيماء سيف الرسائل عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

شيماء وهنا التقيا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، والذي أقيم قبل يومين، ونشرت كل منهما عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورة تجمعهما من الحفل.

وكتبت هنا تعليقا على الصورة "بعد 8 سنين.. وحشتيني"، ونشرت شيماء نفس الصورة، وعلقت عليها "كنتي وحشاني قوي".

كانت الأعوام الماضية شهدت تردد أنباء عن وجود خلاف كبير وقع بين الصديقتين أدى إلى قطيعة، دون أن تكشف أيا منهما عن السبب وراء الخلاف.