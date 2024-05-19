شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري برفقة كريستيانو رونالدو وغياب جورجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو وصور تظهر من خلالها النجمة المصرية ياسمين صبري، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، والتي التقطت على هامش فعاليات النزال الذي جمع بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري في السعودية.

وتأتي تلك الصورة بعد سنوات من التريند المرتبط بالثنائي حيث يجمع شبه كبير بين النجمة المصرية ياسمين صبري والأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة الدون كريستيانو رونالدو، حيث إن الصور جاءت بدون ظهور الأخيرة.

وتقابلت ياسمين صبرى والمؤلف محمد عبد المعطى من قبل فى عملين هما مسلسل "حكايتى" ومسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان.

وسبق وشاركت لياسمين صبرى فى فيلم أبو نسب بطولة النجم محمد إمام ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



النجمة ياسمين صبرى وكريستيانو