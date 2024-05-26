بـ شعر كيرلي.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بلوك جديد| هل لاق بها؟

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2024 11:18 مساءً - شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية جيب باللون الاسود مع توب نفس اللون، ونسقت معهم كارديجان طويل باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

حنان مطاوع بـ لوك جديد

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

آخر أعمال حنان مطاوع

وقامت مؤخرا الفنانة حنان مطاوع، ببطولة مسلسل “صوت وصورة”، رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

أبرزهم: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، وغيرهم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل «هابي هالوين»

من ناحية أخرى، تخوض النجمة حنان مطاوع تجربة مختلفة من خلال دورها في مسلسل “هابي هالوين“، الذي ينتمي لنوعية الأعمال البوليسية.

وقالت حنان مطاوع في ذات اللقاء ببرنامج “مساء الإمارات”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة الظفرة: “مسلسل هابي هالوين كل حاجة فيه جديدة بالنسبالي، مخرج جديد أراهن عليه، وهو كاتب السيناريو، وشركة إنتاج جديدة، ومدير تصوير يجنن”.

وأضافت: “اللي عاجبني في الشخصية إنها طول الوقت يتحكي عنها، وكل دوري في المسلسل فلاش باك، وكل واحد بيحكي عني من وجهة نظره، الشرير شايفني شريرة، والطيب شايفني طيبة، والمنحل شايفني منحلة”؛ وتابعت: صورنا يومين، وحاسة إني دوري أكثر من شخص في شخصية واحدة”.

وكانت حنان مطاوع شوقت جمهورها لمسلسل “هابي هالوين”، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستجرام، من أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان محمود عبد المغني، وكتبت معلقة عليها: “التصوير في عز البرد يارب هون علي الناس كلها وتحديدا المحتاجين”.

ومسلسل “هابي هالوين” من المقرر طرحه قريبًا على شاشات التليفزيون، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تقع يوم الاحتفال بالهالوين، لتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

