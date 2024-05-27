فيديو.. إلهام علي تكشف عن تحول في علاقتها مع والدها بفضل معجبة

في حوار صادق وشفاف، كشفت الممثلة المصرية إلهام علي عن تفاصيل مثيرة في علاقتها مع والدها. إذ أوضحت أن والدها لم يكن يرتاح لمرافقتها أثناء التنقل، وكان يفضل المشي أمامها بدلاً من السير إلى جانبها.

وأضافت إلهام أنه في إحدى المرات، التقت بأسرة في المطار كانت تعتقد أنها هي الممثلة “إخلاص” من أحد المسلسلات. وعندما سلموا عليها باسم “إخلاص”، انتبه والدها وقف ينظر من بعيد. وأشادت الأم بإلهام وقالت لوالدها “الله يعطيك العافية هذي فخرنا”.

وأكدت إلهام أن هذه الواقعة شكلت نقطة تحول في مشاعر والدها تجاهها، حيث بدأ في التقرب منها أكثر بعد ذلك. وأضافت أنها كانت تسعى دائمًا لنيل رضا والدها، لكنه كان خائفًا في البداية. واليوم، يصفها والدها بأنها “أقرب إنسان لقلبه”.