سيلين ديون تتحدّث عن مرضها النادر: يبدو الأمر وكأنك تُختنق

قبل بضعة أسابيع فقط، قررت سيلين ديون أن تتحدّث لأول مرة عن المرض الذي تعاني منه اي متلازمة الشخص المتصلّب.

جاءت كلماتها خلال معاينة لفيلم وثائقي ستصدره في ٢٥ حزيران/يونيو على “أمازون – برايم”. ومع ذلك، علّقت ديون أيضًا على شكل هذا المرض خلال زيارتها الأخيرة لبرنامج “The Today Show”، وأخبرت الصحفية “هدى قطب” بمصاعبها.

ولفتت المغنيّة أن هذا المرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبّب سلسلة من التشنجات العضليّة والتقلّصات اللاإرادية للشخص الذي يعاني منه.

وفي الواقع، بسبب هذا المرض، اضطرت ديون إلى إلغاء جولتها الأخيرة والتي كانت ستأخذها إلى مدن مختلفة في عام ٢٠٢٣ الماضي وهذا العام ٢٠٢٤. وأوضحت الفنانة أنها تعاني بسبب هذا المرض من تشنجات شديدة للغاية يمكن أن تصل إلى حد الجنون “كسر الأضلاع”.

لم تتمكن سيلين ديون من عيش حياة طبيعية لعدة سنوات، عندما أدركت أن هناك خطأ ما وقررت الذهاب إلى الطبيب.

بعد مرور بعض الوقت، تمّ تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلّب. وهو المرض الذي قالت لبرنامج “The Today Show” إنه يسبب تشنجات جعلتها تشعر كما لو كان هناك شخص “يخنقها”.

وبحسب ما شوهد في البرومو فإن المرض وكيف غيّر حياتها سيكونان من المواضيع التي سيتم مشاهدتها في الفيلم الوثائقي “أنا: سيلين ديون”. وهو إنتاج سيكون تكريماً للمسيرة الموسيقية للفنانة، حيث سيتم أيضًا استعراض الجوانب الشخصية من حياة سيلين ديون. سيتم إصداره في ٢٥ يونيو.