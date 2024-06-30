"ولاد رزق 3.. القاضية" يتخطى الـ 4 ملايين جنيه بشباك أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "ولاد رزق.. القاضية" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، رقما قياسيا، أمس السبت، إيرادات بلغت 4 ملايين و126 ألف جنيه، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.



شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.