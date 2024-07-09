بعد أزمة صفع شاب.. محمد رمضان: "جمهوري الغالي أشيلك على راسي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المطرب محمد رمضان رسالة إلى جمهوره، عقب انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع بالوجه.

شارك رمضان متابعيه، مقطع فيديو جديد له أظهر حصار الجمهور له لالتقاط الصور التذكارية، وذلك خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية بـ مراسي الساحل الشمالي.

وكتب "رمضان"، تعليقًا"، على الفيديو: "جمهوري الغالي فداك مليون فيراري.. ولو ماشلتكش مراسي أشيلك على راسي".

محمد رمضان الشهير بـ "نمبر وان"، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو أثناء مشاجرته مع شاب، خلال تواجده في الساحل الشمالي.

رمضان، ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

وأطلق محمد رمضان، مؤخرًا أغنية بعنوان "بمزاجي"، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

