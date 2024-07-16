محمد هنيدي «بطل» بيت السعد مع عمرو وأحمد سعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الشقيقان عمرو وأحمد سعد، نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي، في حلقة مميزة ببرنامج بيت السعد، غدًا الأربعاء 17 يوليو على شاشة Mbc .

ومقرر أن تحمل حلقة محمد هنيدي في بيت السعد، العديد من الكفاجأت والأسرار الفنية والشخصية وتفاصيل الأعمال القادمة للنجم .

كانت آخر أعمال «هنيدي» فيلم مرعي البريمو، وشاركه بطولته النجمة غادة عادل، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

أحداث فيلم مرعي البريمو

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما إذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

بيت السعد

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامى، ومقرر عرضهأسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر.

تدور فكرة بيت السعد حول استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية .

وتعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

ويتضمن بيت السعد أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

نجوم الحلقات الأولى من برنامج “بيت السعد”

يستضيف البرنامج فى الحلقات الـ 12 الأولى مجموعة من أبرز نجوم التمثيل والغناء بالوطن العربي، وهم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا، إبراهيم الحجاج.