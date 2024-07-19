22 أغسطس.. بدء عرض مسرحية "البنك سرقوووه" بطولة كريم محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية صيف 2024، عن الملصق الدعائي الخاص بمسرحية "البنك سرقوووه" الذي من المقرر افتتاحها يوم 22 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.

تُعرض المسرحية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض، إخراج أشرف عبدالباقي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، سلوى خطاب، ميرنا جميل، محمد أسامة (أوس أوس)، سليمان عيد، مصطفى بسيط.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين يقدم في إطار التعاون بين المتحدة والهيئة، عدد من المسرحيات التي سبق وتم عرضها في السعودية، بينها: حبيبتي من تكون، السندباد، التلفزيون.