عماد زيادة: "رفضت أنتج لنفسي حتى لا أفرض نفسي على الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان عماد زيادة، إنه رفض الإنتاج لنفسه حتى لا يفرض نفسه على الجمهور، بالرغم من أن الكثير قد اقترح عليه ذلك لاختصار طريق النجومية.

وتابع زيادة، ببرنامج خلاصة الكلام، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة النهار، أنه أراد أن يستأذن الجمهور قبل أن يدخل بيوتهم وقلوبهم، لأن الفن هو استئذان قلوب الجماهير، ولا يجوز أن يفرض الفنان نفسه على المشاهدين، لأن ذلك تكون نتيجته عكسية.

وأكد عماد زيادة، أنه يعمل في مجال التمثيل منذ ٢٢ عاما، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية مع كبار النجوم، وكانت بدايته مع الزعيم عادل إمام بمسرحية بودي جارد، الذي ظل يقدمها لأكثر من ١٢ عاما، كما شارك في أعمال درامية مع الفنان يحيي الفخراني ومحمد هنيدي ومحمد سعد وغيرهم من النجوم الكبار .

وعن أهم الأدوار التي أحدثت له نقلة بمشواره الفني، أضاف أن دور بكري زلط بمسلسل نسل الأغراب كان نقلة كبيرة بخطواته الفنية، وكان قبله دور رشوان بمسلسل ولد الغلابة مع النجم أحمد السقا إلا أن دور ياسين الألفي بمسلسل نعمة الأفوكاتو مع الفنانة مي عمر، هو الأكثر تأثيرا في الشارع، وحقق له النجومية الكبيرة.

وتحدث عماد زيادة عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، حيث أكد أنهما أصدقاء على المستوى الشخصي، لكن داخل لوكيشن التصوير تتغير الأمور وتصبح العلاقة بينهما هي علاقة مخرج وممثل، حتى يخرج الدور في أفضل صورة، خاصة أن محمد سامي معروف عنه الاهتمام بالتفاصيل، ولا يترك شئ للصدفة.

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