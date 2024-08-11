شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أحمد رزق من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفنان أحمد رزق المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وتحسن حالته، حيث أجرى مؤخرًا عملية جراحية فى القولون، حيث خضع لاستئصال ورم.

وكان رزق قد خضع لجراحة فى مايو الماضى حيث أجرى عملية جراحية فى الفك، وهو الأمر الذى تسبب فى منعه من الكلام، وقال أحمد رزق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعد تعافيه من جراحة الفك: أن هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكنى أهملت فيه، ونتيجة لذلك تطلب إجرائى عملية جراحية (زراعة عضم فى الفك) وبالفعل أنا ممنوع من الكلام، والحمدلله حالتى مستقرة".

يذكر أن أخر أعمال النجم أحمد رزق مسلسل بيت الرفاعى الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى، وشاركه فى البطولة: أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمى وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عمومة لديهم منزل كبير فى نزلة السمان، ويعيش كرارة بعيداً عن العائلة وتجارتهم، لأنه غير راض عنها، ولكنه يجد نفسه فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة، وفى نفس الوقت يتم اتهامه فى قتل والده ويضطر للهروب.