أنغام تستعد لحفلها الغنائي في دبي سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة أنغام الترويج والاستعداد لحفلها الغنائي المرتقب في دبي وذلك يوم 27 سبتمبر المقبل.

ونشرت أنغام الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "جمهور دبي وحشتوني أشوفكم في كوكاكولا أرينا دبي يوم 27 سبتمبر 2024".

كما كشفت أنغام عن إحياء حفل غنائي في جدة يوم 13 سبتمبر المقبل على مسرح عبادي الجوهر، ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" الملصق الدعائي للحفل وعلقت: "ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر أنغام وجمهورها في جدة".

وأحيت أنغام في شهر يونيو الماضي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وتصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه الأحد الماضي، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب" وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. إلهام شاهين تهاجم مخرج: "ساب اللوكيشن وراح يصلي"