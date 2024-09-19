شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات "برغم القانون" بالذكاء الاصطناعى بتوقيع محمود صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مؤخرا مسلسل "برغم القانون" للفنانة ايمان العاصي علي القنوات والمنصات للجمهور وبمجرد طرحه خطف أنظار الجمهور والصناع تترات البداية والنهاية الذي تم تصميمها بخاصية ال Ai الذكاء الاصطناعي والذي قام بتنفيذها المخرج والمونتير محمود صبري.

وقال "صبري" في بيان، "انه يُعد اول تتر تم تنفيذه بخاصية الذكاء الاصطناعي وقد أستغرق ٢٠ يوما عمل بمشاركة فريق عمل كبير منهم المونتير أحمد مبروك و الديزاينر محمد خالد لتنفيذه وخروجه بهذا الشكل والكواليتي، حيث ظهر جميع أبطال العمل بخاصية «AI» وشمل التتر بعض المناظر من محافظة بورسعيد، التي تم تصوير مشاهد المسلسل بها، ونفذت أيضًا بالذكاء الاصطناعي، ليصبح أول تتر مسلسل يتم تنفيذه بشكل كامل بخاصية «AI» .

"برغم القانون" يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي، كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.



صبري عبد المنعم



فرح يوسف



رحاب الجمل



محمد محمود عبد العزيز



هانى عادل في البوستر



محمد القس في تتر بالذكاء الاصطناعي



بوستر مصمم بالذكاء الاصطناعي



تتر اخر لإيمان العاصي



بوستر مسلسل برغم القانون