متابعى The Rings of Power 2 يصنفون الحلقة السابعة بالأفضل

القاهرة - سامية سيد - صنف متابعى الموسم الثانى من سلسلة The Lord of the Rings: The Rings of Power، الحلقة السابعة من الموسم الثانى التي طرحت تحت اسم Doomed to Die بأنها "واحدة من أفضل حلقات المسلسلات التي عرضت خلال هذا العام 2024".

أشاد المعجبون بـ الحلقة السابعة من الموسم الثانى من The Lord of the Rings: The Rings of Power، التي طرحت يوم 26 سبتمبر الجارى، بسبب وتيرة الحلقة مقارنة بالحلقات الأخرى، بالإضافة إلى المعركة الملحمية التي دارت والإضاءة التي أضافت عنصر كبير للحلقة حيث تمكن المتابعين من رؤية الحركة الليليلة، ةالتى تعرض بسببها مسلسل مثل Game Of Thrones لانتقادات شديدة بسببها.



The Lord of the Rings: The Rings of Power

بدأ عرض الموسم الثانى من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power ، من يوم 29 أغسطس الماضى ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح أسبوعيا.

وذلك بعد أن انتشرت شائعات تشير أن القائمين على مسلسل The Lord Of The Rings: The Rings Of Power من أمازون يعملون على مخطط تفصيلي لموسم ثالث محتمل، وفقًا لتقرير من Variety، يقال إن العارضين باتريك مكاي وجي دي باين يعملان على القصة الشاملة للموسم الثالث.

وكان قد اختتمت كتابة الموسم الثاني من The Rings Of Power العام الماضي خلال إضراب ممثلي SAG-AFTRA وكتاب WGA العام الماضي، وأفيد في شهر مايو من العام الماضي أن الموسم الثاني كان لديه 19 يومًا متبقيًا من التصوير عندما دخل إضراب الكتاب حيز التنفيذ.