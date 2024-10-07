الملك تشارلز يأخذ هدنة من علاج السرطان لفترة.. لماذا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - منذ أن أعلن إصابته بالسرطان في مطلع هذا العام 2024، يظهر الملك تشارلز بمعنويات مرتفعه ويواصل أداء مهامه الملكية على الرغم من تلقيه علاج هذا المرض الخبيث، ولكن في خبر فاجأ الجمهور الملكي، فإن الملك تشارلز سيتوقف عن تلقي العلاج لفترة؛ فما السبب؟ وهل ذلك يعني الشفاء من السرطان؟

أطباء الملك تشارلز يوافقون على توقف العلاج

وفقاً لموقع Daily Mail، يستمر الملك تشارلز في علاجه من السرطان حتى وقتنا هذا، لكنه سيتوقف لفترة مدتها 11 يوماً، حيث سمح له أطباؤه بذلك؛ حتى يتمكن من السفر إلى أستراليا في زيارة ملكية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، إذ سيقوم الملك البالغ من العمر 75 عاماً بزيارة رسمية مهمة تبدأ في 18 من أكتوبر، وتشمل سيدني وكانبيرا، تليها مباشرة زيارة إلى ساموا في جنوب المحيط الهادئ حيث سيحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث "CHOGM". وبعد عودته للمملكة المتحدة، سيستأنف الملك العلاج مجدداً.

ويؤكد المصدر أن برنامج الملك تشارلز تم تنظيمه بالتشاور الوثيق مع أطبائه، الذي يضع صحته في الاعتبار. وسيشمل الطاقم المرافق له طبيباً، وهي ممارسة قياسية لرئيس الدولة.

أهمية رحلة الملك تشارلز لأستراليا

تكمن أهمية رحلة الملك تشارلز لأستراليا؛ كونها الزيارة الأولى له منذ أن أصبح ملكاً وأول رئيس وزراء للكومنولث. وقد كانت المرة الأخيرة التي زار فيها الملك أستراليا تعود لعام 2018، حيث قام بالزيارة مع زوجته الملكة كاميلا -دوقة كورنوال آنذاك- لافتتاح دورة ألعاب الكومنولث.

زيارات الملك تشارلز إلى أستراليا

1966: كان الملك حينها لا يزال طالباً في المدرسة وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، وكانت زيارته الأولى لأستراليا قاصداً الشواطئ الأسترالية.

1967: مثَّل الملك تشارلز والدته الملكة الراحلة إليزابيث في حفل تأبين رئيس الوزراء هارولد هولت، الذي غرق في فيكتوريا في أثناء توليه منصبه.

1970: برفقة والدته ووالده الراحلين -الملكة إليزابيث والأمير فيليب- بالإضافة لشقيقته الأميرة آن، زار الملك تشارلز أستراليا للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاكتشاف الكابتن جيمس كوك لأستراليا في عام 1770 للمطالبة بها للإمبراطورية البريطانية.

1978: قام الملك تشارلز بزيارة قصيرة في مايو 1978 لحضور جنازة رئيس الوزراء السابق السير روبرت مينزيس، المفضل لدى الملكة.

1981: زار الملك تشارلز أستراليا بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبته على الليدي ديانا سبنسر وقبل زفافه في يوليو.

1983: طار الملك تشارلز والأميرة ديانا وابنهما الصغير الأمير ويليام إلى أليس سبرينجز لبدء جولة موسعة لمدة أسبوعين.

1988: عاد تشارلز وديانا لزيارة أستراليا للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستيطان البيض عام 1788.

1994: زار الملك تشارلز أستراليا بمفرده، خلال احتفالات يوم أستراليا.

2012: مع زوجته الملكة كاميلا، وبمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الراحلة، سافر الملك تشارلز إلى أستراليا في نوفمبر 2012 بوصف ذلك جزءاً من زيارة موسعة إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا.

2015: زار الملك تشارلز وكاميلا أديلايد وكانبيرا وسيدني وألباني وبيرث.

2018: زار الزوجان الملكيان سيدني، ثم غولد كوست لافتتاح دورة ألعاب الكومنولث.

