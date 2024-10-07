أفلام فانتازيا وخيال علمي في السينما المصرية قريبًا

خالد منصور وشادي ألفونس يجتمعان في "دراكو رع"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - تستقبل دور العرض في مصر، أفلامًا جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تنتمي إلى، وهي النوعية التي تحظى بإقبالٍ جماهيري كبير، رغم أنها لا تتواجد بكثرة في، مقارنة بالسينما العالمية.يُعد فيلم "دراكو رع" من أبرز أفلام الفانتازيا المقرر طرحها قريبًا، بدور العرض المصرية حيث سيتم عرضه ابتداءً من 16 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر، وهو بطولة خالد منصور، شادي ألفونس، مروان يونس، إسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعةً من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.تدور أحداث فيلم "دراكو رع" في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء اللذين نجيا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجدداً والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

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أحمد صلاح حسني يترقب "عودة الماموث"

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كما يخوض الفنان أحمد صلاح حسني، تجربة فنية جديدة، من خلال فيلم "أوسكار.. عودة الماموث"، الذي ينتمي إلى الخيال العلمي، والمقرر طرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام رأس السنة، بعدما تأجل قرابة الـ3 شهور، لعدم إنجاز التصوير، كما أنه يعتمد بقدر كبير على الجرافيك، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت.تدور أحداث الفيلم عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما، يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، وذلك ما ظهر في برومو العمل الذي طرحته الشركة المنتجة في شهر مايو الماضي؛ حيث بدأت عمليات الدعاية بشكل مبكر بالتزامن مع التصوير.فيلم "أوسكار- عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني في أولى بطولاته المطلقة في السينما. ويشارك في البطولة: هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين. سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب. ومن إخراج هشام الرشيدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».