شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفله بمهرجان الموسيقى الـ32 تعرف على أهم أعمال خالد حماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار خالد حماد حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نسخته الـ32 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجارى، والموسيقار خالد حماد يعتبر تاريخا كبيرا فى عالم التأليف الموسيقى له أعمال موسيقية حققت شهرة كبيرة في كل مكان، ويستعرض ”الخليج 365” أهم أعماله ومؤلفاته الموسيقية وأهم محطاته.

خالد حماد هو مؤلف موسيقي وملحن ومخرج سينمائي ومنتج، تخرج من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائي قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت، ولم يحترف الإخراج إلى الآن.



خالد حماد

اشترك منذ الطفولة في نشاطات فنية مختلفة في عدة مجالات ومنها الموسيقى من خلال العزف وتكوين وقيادة فرق موسيقية والتمثيل من خلال التحاقة بالمسرح القومي للأطفال في مرحلة الدراسة الثانوية، وكذلك بعض الأعمال في الدراما التليفزيونية والسينما، بدأ عملياً بتأليف موسيقى مشاريع تخرج معهد السينما، وكذلك موسيقى البرامج التليفزيونية والإعلانات وغيرها منذ دراسته بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار" بالقاهرة.

يعمل فى عدة مجالات مرتبطة بالفن والإعلام، بالإضافة للتأيف الموسيقي والإخراج، عمل وطور في مجال الصوت والمكساج والدوبلاج والخدمات الإنتاجية في السينما والتليفزيون، وقام بالعمل في مجال الإعلام الفني وذلك عن طريق قيامه بإنشاء موقع إلكتروني خاص بأخبار السينما والتليفزيون والفن.

حاز خالد حماد على عدة جوائز في مجال الموسيقى وفي مجال الإخراج عضو جمعية المؤلفين والملحنين الدولية SACEM، عضو نقابة المهن الموسيقية، عضو نقابة المهن السينمائية، ومن أهم تأليفاته الموسيقية والموسيقى التصويرية للأفلام، التى منها ضحك ولعب وجد وحب للمخرج طارق التلمسانى وصعيدي في الجامعة الأمريكية للمخرج سعيد حامدو العشق و الدم للمخرج أشرف فهمي وهمام في أمستردام للمخرج سعيد حامد وشورت و فانلة و كاب للمخرج سعيد حامد والتجربة الدنماركية للمخرج علي ادريس وأمير الظلام للمخرج رامى إمام وللي بالى بالك للمخرج وائل إحسان وحرب أطاليا للمخرج أحمد صالح وأفريكانو للمخرج عمرو عرفة وبوحة للمخرج رامى إمام وعمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد وغيرها من الأفلام.

ومن مؤلفاته الموسيقية بالمسلسلات أوان الورد بطولة يسرا للمخرج سمير سيف النساء قادمون بطولة حسين فهمي وهاله فاخر للمخرج حسن بشيرملك روحي بطولة يسرا وأحمد عز للمخرج مجدي أبو عميرة لقاء على الهوا بطولة يسرا وسامي العدل للمخرج محمد النجار خاص جداً بطولة يسرا للمخرجة غادة سليمقانون المراغي بطولة خالد الصاوي للمخرج أحمد عبد الحميد خاتم سليمان بطولة خالد الصاوي للمخرج أحمد عبد الحميد العقرب" بطولة منذر رياحنه للمخرج نادر جلال العراف بطولة عادل إمام للمخرجرامي إمامنقطة ضعف بطولة جمال سليمان و رانيا فريد شوقي للمخرج أحمد شفيق صاحب السعادة بطولة عادل إمام للمخرج رامي إمام تفاحة آدم بطولة خالد الصاوي للمخرجعلي إدريس أزمة نسب بطولة زينة ومحمود عبد المغني للمخرج سعيد حامد كلمة سر بطولة لطيفة و هشام سليم للمخرج سعد هنداوي - عوالم خفية 2018 إخراج رامي إمام - فالنتينو 2020 إخراج رامي إمام وغيرها من المسلسلات.