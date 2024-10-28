أناقة نور الغندور تلفت أنظار متابعيها ..إليكم كيف ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغابة الجمال، إرتدت فيه فستان ضيق باللون الأسود طويل من دون أكمام مكشوف الظهر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".