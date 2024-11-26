الصورة الأولى لـ بسمة داود من فيلم إسعاف.. أول أعمالها في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أنهت النجمة المصرية بسمة داود تصوير دورها في فيلم "إسعاف" الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا ويُعد أول تجربة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية.
وعبرت بسمة داود عن سعادتها بهذه التجربة، مشيرة إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية كان ملهماً، وقالت إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم إسعاف الذي يشهد تعاوناً سعودياً مصرياً وخاصة بتعاونها مع النجم إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني.
وتابعت قائلة: "سعيدة بالنقلة الفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وأكثر ما لمسته هناك هو الشعب السعودي أهل الكرم والعشرة الطيبة".
الفيلم أتاح لـ بسمة داود فرصة لاكتشاف بيئة فنية جديدة، حيث تم تصوير جميع مشاهد الفيلم في مدينة الرياض بإنتاج بيت الكوميديا وبلاك لايت للإنتاج.
وتشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة، ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا.
يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يومياً، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة، ويعد فيلم "إسعاف" خطوة جديدة ومهمة في مجال الإنتاج السينمائي العربي المشترك، إذ يمهد لآفاق أوسع في التعاون بين السعودية ومصر في مجال صناعة الأفلام السينمائية، ما يجعله علامة بارزة للأعمال السينمائية العربية المعاصرة.
شخصية بسمة داود في فيلم "إسعاف"تقوم بسمة داود في هذا العمل بتجسيد شخصية "لينا" الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وهو دور بارز يضفي على حبكة الفيلم عمقاً خاصاً.
قصة وأبطال فيلم "إسعاف"يعرض فيلم "إسعاف" قصة شيّقة تدور حول مغامرات مسعفين يعملان في العاصمة السعودية الرياض "عمر" و"خالد" يؤدي شخصية "عمر" الفنان إبراهيم الحجاج، الذي يتميز بروح مرحة وشخصية تسعى لخوض التحديات، أما "خالد" فيقوم بدوره الفنان محمد القحطاني، بشخصيته الجدية والمسؤولة التي يجد نفسه غالباً في مواقف حرجة بسبب شريكه " عمر".
