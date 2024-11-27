جويل ماردينيان تحصل على وشم جديد .. وما علاقة بلدها لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - وثقت مقدمة البرامج وسيدة الاعمال اللبنانية جويل ماردينيان حصولها على وشك جديد على ذراعها مستوحى من حبها الكبير لبلدها لبنان. وفي التفاصيل صورت حصولها على وشم الارزة اللبنانية مع عبارة من أغنية للسيدة فيروز : "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك" وعلقت جويل على الفيديو الذي شاركته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت : "ذراعي وفي قلبي"

وحاز الفيديو على عدد كبير من الاعجابات من قبل المتابعين الذين اشادوا بوطنيتها ومواقفها الى ججانب ابناء وطنها خلال الفترة الصعبة التي مرت عليهم.

