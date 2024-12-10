شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وتامر عاشور يحييان حفلاً غنائيًا في دبى في العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة إليسا والنجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في دبى، يوم 23 يناير، ومن المقرر أن يقدم كل منهما أغانيه المحببة للجمهور والذى يتفاعل معها بشكل كبير.

وطرح النجم تامر عاشور أحدث أغانيه "وداع وداع" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.

وكتبت إليسا رسالة لكل جمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وتابعت إليسا: "الألبوم ما يخصنيش أنا لوحدى لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".