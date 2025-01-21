رامز جلال يتألق بجاكيت ملفت للأنظار وسعره خيالي

ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال، حفل توزيع جائزة "Joy Awards"، الذي أقيم في مدينة الرياض للعام الخامس على التوالي.



وتألق رامز جلال بالحفل بإطلالة ملفتة سرق فيها الأضواء، إذ ارتدى جاكيت باللونين الأسود والرمادي اللامع، من العلامة التجارية "Versace"، وتزين الجاكيت بحروف اسم الدار بخامة السكوين اللامعة.

ويبلغ سعر جاكيت رامز جلال 8,725 دولار، أي ما يعادل 474 ألف جنيه مصري.

وكان رامز جلال، قد تصدر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب المعلومات المسربة عن برنامجه الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وبحسب المعلومات المسربة وغير المؤكدة حتى الساعة، فإن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تتعاون مع رامز جلال في الموسم الجديد من برنامج المقالب السنوي، إذ تقوم باستدراج المشاهير كأنها هي مقدمة البرنامج، للوقوع في فخ رامز جلال خلال الحلقات.

كما تم تسريب عدة أسامي للبرنامج منها "رامز قصر الموت"، و "رامز في المسبح"، كما تداول رواد الإنترنت قائمة ضحايا موسم رمضان 2025 من المشاهير، وأبرزهم الفنان محمد رمضان، ومن نجوم الرياضة إمام عاشور، محمد الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي، بالإضافة إلى السويسري مارسيل كولر.