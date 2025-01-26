دياب يطرح أحدث أغنياته "رقصة الوداع" 29 يناير

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم دياب، برومو لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة الوداع"، وكشف عن موعد طرحها حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "رقصة الوداع 29 يناير على جميع المنصات".

ويشارك النجم دياب في مسلسل ظلم المصطبة كضيف شرف في أحداث المسلسل، الذى يقدم بطولته كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب، ويعرض في رمضان المقبل، من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائى، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان المعظم، ويقدم دياب ما شخصية محورية في أحداث العمل الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والإثارة.

وفى سياق مختلف، يشارك دياب في بطولة مسلسل الحب كله الذى يلعب بطولته النجم آسر ياسين، وإنتاج ميديا هب وإخراج تامر محسن، حيث يعد المسلسل التعاون الأول بين دياب والمخرج تامر محسن وأيضًا الفنان آسر ياسين في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، وهو مكون من 15 حلقة.

وكان قد طرح دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "حلال حلال" والتي تعد شكلاً ونوعًا جديدًا على دياب في الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان تاج، وتوزيع كلوبكس، وتخطت حاجز ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وظهر دياب بلوك جديد ومختلف للجمهور، والأغنية من إخراج أشرف رمضان.

يذكر أن دياب قدم فى رمضان الماضى بطولة مسلسل مليحة من 15 حلقة والذى تم انتاجه لدعم القضية الفلسطينية، وهو ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.