شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات مسلسل قهوة المحطة المقرر عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات مسلسل "قهوة المحطة" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق.

"قهوة المحطة" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.



انتصار في مسلسل قهوة المحطة



ضياء عبد الخالق في مسلسل قهوة المحطة



بيومي فؤاد من مسلسل قهوة



أحمد غزي من مسلسل قهوة المحطة



هالة صدقي من مسلسل قهوة



أحمد خالد صالح من مسلسل قهوة المحطة



رياض الخولي من مسلسل قهوة المحطة

قهوة المحطة ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومقرر تصويره بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضي، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان المقبل 2025 بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث.