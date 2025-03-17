شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لمسلسل الأميرة ظل حيطه وأحداث تشويقية بأولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الأميرة ظل حيطه بقوة مع أولى حلقاته، التي عُرضت مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان على قناة ON، حيث تم تقديم حبكة درامية مشوقة تمزج بين الرومانسية والتشويق، وسيطرت حالة من الغموض على بداية الحلقة بمشهد مؤثر داخل المحكمة، مما أضفى حالة من التساؤلات حول مصير البطلة "زينب"، مما جعل المشاهدين ينتظرون تطور القصة في الحلقات القادمة.

أظهرت النجمة ياسمين صبري أداء جيداً في الحلقة الأولى، حيث أظهرت نضجًا واضحًا في تعبيراتها وتفاعلها مع المواقف المختلفة، خاصة في مشاهد المواجهة والرفض، مما عكس استقلالية شخصيتها وإصرارها على قراراتها، كما تألق نيقولا معوض في دور "أسامة"، حيث أبدع في تقديم شخصية الرجل المتسلط الطامح للسيطرة، ما جعله أحد العناصر البارزة في الحلقة، وظهرت مها نصار في دور الصديقة المقربة، ولكن يبدو أن خلفها قصة وسيكون دورها محوريا في تغير الأحداث، وأضافت النجمة وفاء عامر لمسة درامية قوية في دور الأم الحريصة على زواج ابنتها.

ويبدو أن مسلسل الأميرة ظل حيطه سيكون من الأعمال التي ستحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني، وذلك نتيجة الحبكة الدرامية المثيرة والقصة الرومانسية الاجتماعية التى سيتم تقديمها خلال الأحداث، خاصة مع الأداء المتطور لياسمين صبري وطاقم العمل، ما سيجعله منافسًا قويًا في السباق الدرامي.

ودارت أحداث الحلقة حول زينب (ياسمين صبري)، مديرة فرع براند ملابس، التي تواجه تحديات مهنية وعائلية. تتلقى عرض زواج من محمد (محمد العمروسي)، لكن والدها يمنحها حق القرار، في الوقت نفسه، يتقدم لها أسامة (نيقولا معوض) بعد خلاف مهني حاد، لكنها ترفضه بشدة. من جانبه، يستخدم أسامة نفوذه للتأثير على حياة زينب، حيث يتسبب في طرد محمد من عمله بسبب رغبته في الزواج منها، وتنتهي الحلقة بمواجهة بين أسامة وعائلة زينب، حيث يطلب يدها مجددًا لكنها تطرده.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.



