مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. تورط رقية في التحريض على حبس ليل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 مساءً - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "" العديد من التطورات، خاصة بعدما تم القبض على ليل () بتهمة سرقة عقد ألماس خاص بالسيدة أحلام الصفدي (حيث أبلغت الأخيرة على ليل واتهمتها بالسرقة رغم أنها هي من أعطتها الخاتم كهدية ضمن أجرها لقيامها بتغيير ديكورات منزلها ولكن يبدو أن هناك شخصاً حرض أحلام على ليل.وبدأت الحلقة بمواجهة بين ليل وأحلام في قسم الشرطة، حيث تعرفت الأخيرة على الخاتم الخاص بها وأكدت على سرقة ليل له وسط صدمة وذهول كبير من ليل، في نفس الوقت تمنع رقية (نيكول سابا) زوجها يوسف () من مساعدة طليقته ليل، حيث كان يرغب في الذهاب لها في القسم أو حتى تكليف المحامي الخاص به بالدفاع عنها، ولكن رقية تأمره بتركها تماماً ويرضخ يوسف لأوامر رقية.يمكنكِ قراءة.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025وخلال أحداث الحلقة تذهب فرح (بسنت شوقي) إلى استراحة الفيلا لاصطحاب بنات ليل معها ولكن إجلال تقف لها وتمنعها وتطلب من البنات الدخول إلى غرفهما، وتتوعد فرح بأن ما حدث لن يمر مرور الكرام إلا أن إجلال (إنوشكا) ترد عليها بأنها لن تستطيع فعل شيء سواء هي أو أختها ليل، وفي نفس الوقت يستبعد عبد العزيز () قيام ليل بالسرقة ويشك في رقية بأنها وراء ما حدث.يذهب فارس (كريم فهمي) إلى قسم الشرطة مسرعاً ويؤكد لـ ليل أنه متأكد من براءتها من هذه التهمة وحاول إقناع رئيس المباحث بعدم دخولها الحبس ولكنه يفشل في ذلك، ليبدأ محاولاته في البحث عن طريقة لإخراج ليل من الحبس بعدما شك أن هناك شخصاً وراء ما حدث وأنه من حرض إلهام على تقديم البلاغ ضد ليل، وتذكر شخصاً ما من الممكن مساعدته في الأمر، ويقابله ويصل إلى أول خيط لحل الأزمة.قد تحبين قراءة أيضاً.. بسنت أبوباشا: إنجي تُشبهني في مسلسل "وتقابل حبيب".. وهذا سر عدم حبي للشهرة.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"كشفت الأحداث في نهايتها عن تورط رقية في التحريض على ليل لحبسها، حيث ظهرت رقية وهي تتحدث مع مدير أعمالها خالد () وتخبره بأن يبعد أحلام عن العين، ويجعلها لا ترد على أي اتصالات، إضافة إلى حديث يدور بينها وبين أختها كاريمان (إ) حيث سألتها الأخيرة، عن وجود يد لها فيما حدث لـ ليل، لتجيب رقية إجابة غير مباشرة بأنها فعلت ذلك في الوقت الذي سمع فيه يوسف الحديث.بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».