إحراج محمد رمضان لـ ياسمين صبري في حفل سحور.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 مساءً - أحرج الفنان محمد رمضان، الفنانة ياسمين صبري خلال لقائهما في حفل سحور شركة (ميديا هب – سعدي جوهر) الذي أقيم مساء أمس الأحد بحضور العديد من نجوم الفن وصناع الدراما التلفزيونية، حيث تم تداول فيديو على صفحات السوشيال ميديا كشف عما دار بين محمد رمضان وياسمين صبري وإحراج الأخيرة بشكل كبير.
يمكنكِ قراءة.. في يوم ميلادها..كيف تشكلت نجومية ياسمين صبري في عالم الدراما؟
ياسمين صبري ومحمد رمضان كانا قد تعاونا سوياً في السينما والدارما، حيث قدما معاً مسلسل "الأسطورة" عام 2017 إخراج محمد سامي وشارك في بطولته روجينا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، ريم مصطفى، رجاء الجداوي، فردوس عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك فيلم "الديزل" الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وهنا شيحة وتامر هجرس وإخراج كريم السبكي.
يمكنك قراءة أيضاً.. موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمة
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
تفاصيل إحراج محمد رمضان لـ ياسمين صبريوجاء في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أن الفنانة ياسمين صبري أثناء تواجدها في حفل السحور قامت بمصافحة محمد رمضان وقالت له: "ازيك يا محمد، عامل ايه يا ابني"، ليستنكر محمد رمضان بشكل مفاجئ سؤالها واستخدامها لفظ "ابني" ويقوم بإحراجها، فما كان على ياسمين صبري إلا المغادرة وترك المكان وذهب ورائها المنتج محمد سعدي لتهدئة الأجواء بعد هذا الموقف.
View this post on Instagram
A post shared by Amr Ashraf (@amrrabie_official)
يمكنكِ قراءة.. في يوم ميلادها..كيف تشكلت نجومية ياسمين صبري في عالم الدراما؟
ياسمين صبري ومحمد رمضان كانا قد تعاونا سوياً في السينما والدارما، حيث قدما معاً مسلسل "الأسطورة" عام 2017 إخراج محمد سامي وشارك في بطولته روجينا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، ريم مصطفى، رجاء الجداوي، فردوس عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك فيلم "الديزل" الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وهنا شيحة وتامر هجرس وإخراج كريم السبكي.
ياسمين صبري حاضرة في دراما رمضان 2025يذكر أن ياسمين صبري يعرض لها في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "الأميرة ظل حيطة" ويشارك في بطولته: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، سمر مرسي، أحمد جمال سعيد، عابد عناني، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد دسوقي والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.
View this post on Instagram
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
يمكنك قراءة أيضاً.. موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمة
محمد رمضان في رمضان 2025أما محمد رمضان فيغيب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج "مدفع رمضان" الذي يتقمص فيه خلال كل حلقة شخصية مختلفة من واقع المجتمع المصري، وتم تصوير حلقات البرنامج في مواقع متعددة داخل القاهرة والمحافظات المختلفة، كما يتضمن البرنامج فقرات تفاعلية مع الجمهور، حيث يُقدم محمد رمضان جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».