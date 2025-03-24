إحراج محمد رمضان لـ ياسمين صبري في حفل سحور.. إليكم التفاصيل

تفاصيل إحراج محمد رمضان لـ ياسمين صبري

ياسمين صبري حاضرة في دراما رمضان 2025

محمد رمضان في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 مساءً - أحرج الفنان، الفنانةخلال لقائهما في حفل سحور شركة (ميديا هب – سعدي جوهر) الذي أقيم مساء أمس الأحد بحضور العديد من نجوم الفن وصناع الدراما التلفزيونية، حيث تم تداول فيديو على صفحات السوشيال ميديا كشف عما دار بينوإحراج الأخيرة بشكل كبير.وجاء في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أن الفنانة ياسمين صبري أثناء تواجدها في حفل السحور قامت بمصافحة‏وقالت له: "ازيك يا محمد، عامل ايه يا ابني"، ليستنكربشكل مفاجئ سؤالها واستخدامها لفظ "ابني" ويقوم بإحراجها، فما ‏كان علىإلا المغادرة وترك المكان وذهب ورائها المنتج محمد سعدي لتهدئة الأجواء بعد هذا الموقف.يمكنكِ قراءة.. في يوم ميلادها..كيف تشكلت نجومية ياسمين صبري في عالم الدراما؟ومحمد رمضان كانا قد تعاونا سوياً في السينما والدارما، حيث قدما معاً مسلسل "" عام 2017 إخراجوشارك في بطولته روجينا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، ريم مصطفى، رجاء الجداوي، فردوس عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وكذلك فيلم "" الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وهنا شيحة وتامر هجرس وإخراج كريم السبكي.يذكر أن ياسمين صبري يعرض لها في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "" ويشارك في بطولته: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، سمر مرسي، أحمد جمال سعيد، عابد عناني، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد دسوقي والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.يمكنك قراءة أيضاً.. موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمةأمافيغيب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج "" الذي يتقمص فيه خلال كل حلقة شخصية مختلفة من واقع المجتمع المصري، وتم تصوير حلقات البرنامج في مواقع متعددة داخل القاهرة والمحافظات المختلفة، كما يتضمن البرنامج فقرات تفاعلية مع الجمهور، حيث يُقدم محمد رمضان جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.